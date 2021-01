Borsa: Europa apre in rialzo, ottimismo per piano Usa

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Le Borse europee aprono in rialzo.

Sui mercati torna il buonumore con la proclamazione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti e il piano di stimolo all'economia. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per i contagi da coronavirus mentre avanza la campagna di vaccinazione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,2215.

In avvio di seduta avanzano Francoforte (+0,99%), Parigi (+0,74%), Londra (+0,44%) e Madrid (+0,34%). (ANSA).