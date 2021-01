Sace: al via le garanzie verdi, ok a 7 operazioni da 600 mln

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Sace ha approvato le prime sette operazioni targate Green New Deal per oltre 600 milioni di euro.

Entra così nel vivo quello che sarà "un tassello fondamentale del prossimo Piano industriale di Sace, a pochi giorni dalla firma della convenzione operativa con il Ministero dell'Economia", si legge in un nota che annuncia l'arrivo delle prime garanzie "verdi". La società ha incontrato oltre 200 aziende potenziali beneficiarie nell'ultimo mese.

I primi interventi, nell'ambito definito dal Decreto Semplificazioni, consentiranno di riconvertire processi industriali per ridurre sprechi ed emissioni inquinanti, sostenere l'economia circolare e la mobilità smart oltre che la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali solare ed eolico.

"La riconversione del tessuto produttivo italiano, attraverso il sostegno agli investimenti 'green', costituisce un'occasione unica per far crescere la competitività del nostro Paese nel mondo e noi siamo orgogliosi di sostenere le aziende italiane che contribuiranno a rendere 'circolare' l'Europa", ha commentato l'amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini. (ANSA).