Recovery: superbonus fino al 2022, nessuna nuova proroga

La proroga del superbonus non si estende oltre quanto previsto nella legge di bilancio. L'ultima bozza del Recovery plan inviato dal governo ai partiti prevede infatti "l'estensione della misura del superbonus del 110% al 31 dicembre del 2022 per il completamento dei lavori nei condomini e al 31 dicembre del 2023 per gli IACP e per gli interventi di messa in sicurezza antisismica", così come stabilito nella manovra.

Il superbonus rientra nel capitolo "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" della missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica".