Borsa: Europa tutta positiva, Francoforte (+0,7%) da record

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Tutte in positivo verso fine seduta le principali Borse europee, mentre Wall Street procede da record, il giorno dopo l'assalto al Congresso di manifestanti pro Trump e la proclamazione di Biden a presidente. In lieve rialzo l'oro (+0,2%) a 1.916 dollari al barile. Bene Parigi (+0,9%), tornata sui livelli di fine febbraio 2020, poco dopo le prime notizie sul Covid 19, in positivo Francoforte (+0,7%) su livelli da record, meglio anche del picco pre-pandemia dello scorso febbraio e ai massimi degli ultimi cinque anni. In rialzo Londra (+0,3%), sui livelli di fine febbraio-inizio marzo. Più cauta Madrid (+0,2%), che è risalita ai livelli d'inizio marzo, ma ancora sotto quelli precedenti. Analoga Milano (+0,3%), sui livelli di fine febbraio.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,7%. Bene i petroliferi, in particolare Lundin (+11,3%) col petrolio tornato in crescita (wti +0,5%) a 50,8 dollari al barile. Ottimista la quasi totalità delle banche, nordeuropee in particolare, con rare eccezioni come Lloyds (-0,5%). Su le auto, a partire da Renault (+4%), non Ferrari (-0,8%), passata a neutral da Citi. (ANSA).