Borsa: Europa cauta dopo proclamazione vittoria Biden e Harris

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le Borse europee si muovono in prevalenza in cauto rialzo dopo che il Congresso Usa ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Francoforte guadagna lo 0,45%, Parigi lo 0,39% mentre Milano resta debole con il Ftse Mib a ridosso della parità (-0,06%). Londra cede invece lo 0,18%. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con l'evidenza in particolare di industriali ed energia.

Sulle elezioni Usa restano gli strascichi dell'assalto dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill con il momento più buio per la democrazia americana. I mercati guardano poi al piano vaccini messo in campo dai governi dei deversi Paesi con la pandemia del Covid che non arretra e che, oltre a pesare in termini di vittime, colpisce pesantemente l'economia globale. Lo spread tra btp e bund sale a 110 punti, dai 108 dell'apertura.

Sul fronte dei cambi l'euro scende sotto i 1,23 dollari. Il petrolio resta stabile a 51 dollari al barile (ANSA).