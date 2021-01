Borsa: Europa sale dopo Pmi servizi e prezzi alla produzione

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Listini azionari del Vecchio continente tutti in rialzo dopo un avvio positivo ma in alcune fasi incerto, con scarso impatto degli indici Pmi dei servizi e dei prezzi alla produzione: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dell'1,5%, seguita da Londra in aumento di oltre un punto percentuale. Bene anche Milano (Ftse Mib +1%), con Francoforte in crescita dello 0,7% e Parigi dello 0,6%.

L'HS Markit Business Index del settore servizi per l'Italia in dicembre è a 39,7 punti contro i 39,4 di novembre, molto sotto la quota di 50 punti che separa un rallentamento dell'economia da una fase di crescita e inferiore alla stima degli analisti a quota 45. Meglio l'indice composito dei servizi europeo, che ha segnato 49,1 punti contro una previsione di 49,8 e un dato di novembre a quota 45,3.

I prezzi alla produzione nella media europea di novembre sono invece scesi dell'1,9% annuale, mentre segnano un rialzo dello 0,4% su base mensile.

I mercati, che attendono i dati dell'occupazione statunitense e il primo discorso post Brexit del governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey, restano nervosi per i future negativi del Nasdaq statunitense, ma in Piazza Affari si registrano rialzi anche consistenti. E' il caso soprattutto di Buzzi, in aumento del 6% dopo uno stop in asta di volatilità in scia alla forza del settore infrastrutture. Mps riduce la fiammata della prima parte della mattinata (+4,5% a 1,14 euro) ma resta forte, seguita da Unicredit che accelera sensibilmente e registra un rialzo di quattro punti percentuali a 7,8 euro.

Deboli i farmaceutici, con Recordati in calo dell'1,9% e lo scivolone della volatile Diasorin che cede oltre tre punti.

(ANSA).