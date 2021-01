Borsa: Asia incerta, tiene Hong Kong, debole Sidney

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, ma con una chiusura pesante per Sidney (-1,1%) nonostante la ripresa del prezzo del petrolio che dovrebbe sostenere i tanti gruppi delle materie prime quotati sul listino australiano.

Chiaramente in negativo anche le ultime fasi degli scambi sulla Borsa malese (-1,2%) e indonesiana (-1,3%), mentre Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,3% e Hong Kong si sta muovendo sulla stessa linea nonostante le continue tensioni politiche e nuovi arresti. In aumento dello 0,6% Shanghai e piatto l'indice cinese a forte incidenza di titoli tecnologici di Shenzhen. In calo invece dello 0,7% la chiusura di Seul.

In rialzo i futures sull'avvio dei mercati azionari europei, con Londra che in avvio dovrebbe fare meglio di Parigi e Francoforte. Ottimismo sulla partenza di Piazza Affari. (ANSA).