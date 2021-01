Fca: in Borsa +1,3 dopo via libera a Stellantis

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Fca sale in Borsa all'indomani del via libera dei soci alle nozze con Psa. Il titolo di Fca è in rialzo dell'1,3 a 15,06 euro mentre il listino principale di Piazza Affari si attesta sulla parità (-0,04%). A Parigi Psa guadagna l'1% a 22,98 euro. (ANSA).