Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,68%)

(ANSA) - TOKYO, 05 GEN - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, in scia a quanto avvenuto a Wall Street durante la notte e sulle aspettative di un'imminente entrata in vigore di un nuovo stato di emergenza a Tokyo e nelle adiacenti prefetture a partire dal fine settimana, con le relative implicazioni per l'economia.

L'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,68% a quota 27.258,38, con un perdita di 185 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 103,10, e sull'euro a 126,30.

