Verso la nascita di Stellantis, lunedì assemblee Fca e Psa

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Il nuovo anno si apre all'insegna di Stellantis, quarto costruttore automobilistico mondiale per volumi. Lunedì 4 gennaio sono convocate le assemblee straordinarie degli azionisti di Psa e Fca per deliberare sulla fusione paritetica che darà vita al nuovo gruppo. Si terranno in remoto a causa dell'epidemia, rispettivamente a Parigi alle 11 e ad Amsterdam alle 14,30.

Dopo le assemblee mancheranno soltanto le formalità per la quotazione di Stellantis alle Borse di Parigi, Milano e New York. E' probabile a questo punto che la chiusura dell'operazione avvenga entro la fine di gennaio. La sede della nuova società sarà in Olanda. John Elkann sarà il presidente, Carlos Tavares L'amministratore delegato. (ANSA).