Carige: assemblea il 22 febbraio per nomina nuovo presidente

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Il consiglio di amministrazione di Banca Carige, convocato d'urgenza dopo la scomparsa del presidente Vincenzo Calandra Buonaura, ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro del cda e di rimettere all'assemblea dei soci la nomina dei membri del board per riportare il consiglio all'originaria composizione di dieci amministratori, oltre alla nomina del presidente e del vice presidente. L'assemblea dei soci viene quindi convocata per il 22 febbraio. Lo annuncia una nota. A giugno si era dimesso da Carige il consigliere e vice presidente di Carige Angelo Barbarulo.

Fino all'assemblea le funzioni e i compiti del presidente saranno svolti dal consigliere anziano Francesco Micheli, che ha presieduto anche il consiglio di amministrazione odierno.

(ANSA).