Borsa: Milano poco mossa (+0,1%), corrono Atlantia e Ferrari

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Piazza Affari sembra essersi presa una pausa di riflessione nella penultima seduta dell'anno, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,13%, in coda alle altre borse europee. Gli acquisti si concentrano su Atlantia (+2,12%), che nella vigilia ha respinto l'offerta di Cdp, Blackstone e Macquarie per lo scorporo di Aspi, accettando un prolungamento della Due Diligence fino alla fine di gennaio. Bene anche Ferrari (+1,6%), Diasorin (+0,9%), Hera (+1%) e Campari (+0,84%). Caute Italgas (+0,29%), Exor (+0,21%) ed Stm (+0,13%), mentre Fca (-0,05%) è in lieve calo. Segno meno per Cnh (-1,05%), Prysmian (-1,04%), Pirelli (-0,93%) e Unicredit (-0,3%). Sotto la parità anche Eni (-0,16%) e Intesa (-0,2%).

(ANSA).