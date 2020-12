Borsa: Milano gira in negativo, Pirelli -1,3%

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - La Borsa di Milano (-0,1%) gira in calo con le banche e il comparto dell'automotive. A Piazza Affari resta sugli scudi Atlantia (+2%), alle prese con la vicenda di Aspi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%.

Andamento negativo per Pirelli (-1,3%), in compagnia di Cnh (-1,4%), Brembo (-1,1%) e Fca (-0,6%). Deboli i finanziari con Bper (-0,7%), Poste (-0,6%), Generali e Unipol (-0,5%).

Ben intonate Campari (+1,4%), Ferrari (+1%) e Moncler (+0,6%). Bene anche Recordati (+0,6%), in linea con il comparto farmaceutico europeo. (ANSA).