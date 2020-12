Borsa: Milano chiude fiacca con le banche, tonica Atlantia

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - La Borsa di Milano (-0,13%) chiude fiacca, in controtendenza con gli altri listini europei. Nel Vecchio continente si respira aria di ottimismo dopo l'accordo per la Brexit, l'accordo negli Usa per il piano di stimoli all'economia e la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%.

Piazza Affari risente dell'andamento negativo dei titoli finanziari e dell'automotive. In calo Bper e Unipol (-0,7%), Fineco (-0,3%), Intesa e Mps (-0,1%). Seduta negativa anche per Pirelli e Brembo (-1,2%), Fca (-0,6%), Cnh (-0,9%). In rosso i titoli legati al petrolio con Tenaris (-1,3%), Eni (-0,4%) e Saipem (-0,2%).

Tonica Atlantia (+2,5%), alle prese con la proposta di Cdp per Aspi. In luca anche Campari (+1,9%), Moncler (+1,1%) e Ferrari (+1%). (ANSA).