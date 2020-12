Borsa: Europa chiude in rialzo, Londra festeggia la Brexit

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Le Borse europee chiudono in rialzo con Londra che festeggia l'accordo sulla Brexit e guida i listini del Vecchio continente. Sui mercati si respira aria di ottimismo con l'accordo negli Usa per un nuovo pacchetto di stimoli e l'avvio della campagna di vaccinazioni contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2245 mentre la sterlina è poco mossa sulla moneta unica e scambia a 1,1.

Archiviano la seduta in rialzo Londra (+1,55%), Parigi (+0,42%) e Madrid (+0,33%). In controtendenza Francoforte (-0,21%). (ANSA).