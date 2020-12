Tpl: De Micheli, avvio scuole momento critico

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "L'avvio dell'anno scolastico che rappresentava e rappresenta un momento di elevata criticità": Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un'audizione alla Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole sottolineando che "pianificare gli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole". (ANSA).