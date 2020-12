Borsa: Milano riapre bene dopo Natale con Europa, ok Moncler

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Prima seduta dopo la lunga pausa natalizia in rialzo per la Borsa di Milano e per tutti i mercati azionari europei: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,72% a 22.288 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,71% a quota 24.259.

Gli operatori sono stati spinti agli acquisti dalla fiducia generata dall'approvazione negli Stati Uniti del pacchetto di misure di stimolo per l'economia, oltre all'avvio del piano europeo di vaccinazione contro il Covid 19. Così Francoforte ha chiuso in crescita dell'1,5% al massimo storico toccato nel febbraio scorso, cioè prima del crollo generalizzato dei listini azionari per la diffusione della pandemia, mentre Parigi ha segnato un aumento dell'1,2%.

Diverso l'impatto dell'accordo commerciale tra Ue e Regno Unito per evitare una Brexit completamente 'no deal', che non è stato 'testato' dalla Borsa di Londra rimasta chiusa per recuperare il giorno festivo del Boxing day del 26 dicembre, quest'anno caduto di sabato.

In questo quadro in Piazza Affari è stata una giornata di scambi sottili come d'abitudine in questo periodo semifestivo, con Moncler che ha chiuso come titolo migliore tra i principali con un rialzo finale del 3,1% a 49,7 euro. Buoni acquisti anche su Prysmian (+2,6%), Pirelli (+2,5% finale dopo una corsa maggiore durante la seduta) e A2A, salita del 2,2%. Più caute le banche nonostante il buon andamento dei titoli di Stato italiani, con Intesa in aumento dello 0,4%, Unicredit poco sopra la parità e Mps in calo dello 0,8% di qualche frazione sopra il prezzo di un euro.

Debole Tenaris, scesa dello 0,7%, ma soprattutto Atlantia, che ha perso l'1,3% a quota 14,3 euro anche sui tempi lunghi per le verifiche di Cdp su Aspi. (ANSA).