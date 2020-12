Borsa: Milano positiva, vola Pirelli +4%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue le contrattazioni in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Pirelli (+4%), in sintonia con il comparto dell'automotive (+1,1%) del Vecchio continente.

In forte rialzo anche Moncler (+2,9%), Saipem (+2%), dopo la commessa con la Marina Militare, e A2a (+2%). Brillano le banche con Bper (+1,4%), Intesa (+1,2%), Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,4%) mentre è piatta Mps.

Nel comparto dell'auto in luce Fca (+0,8%) e Ferrari (+0,6%), piatta Cnh. In rialzo Leonardo (+1,5%) e Tim (+1,1%). (ANSA).