Borsa: Europa solida dopo Wall street, Francoforte +1,5%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente confermano i loro rialzi dopo l'avvio positivo di Wall street: Zurigo sale dell'1,6%, Francoforte dell'1,5%, Parigi è in aumento di un punto percentuale e Milano cresce dello 0,6% con l'indice Ftse Mib. Più cauta Madrid (+0,4%), chiusa la Borsa di Londra che 'recupera' il giorno festivo del Boxing day del 26 dicembre, quest'anno caduto di sabato.

Il listino tedesco sta correggendo i massimi storici toccati nel febbraio scorso, cioè prima del crollo per la diffusione della pandemia Covid-19, con tutti i mercati che guardano con fiducia all'approvazione negli Stati Uniti del pacchetto di misure di stimolo per l'economia, all'accordo commerciale tra Ue e Regno Unito per evitare una Brexit completamente 'no deal', oltre all'avvio del piano europeo di vaccinazione.

A Francoforte bene in particolare Deutsche Post e Deutsche bank, che salgono di oltre due punti percentuali, mentre tra i titoli principali di Piazza Affari spicca Moncler che cresce del 3% con Pirelli che ha un po' frenato la sua corsa ma resta comunque in rialzo di due punti percentuali e mezzo. Più caute le banche nonostante il buon andamento dei titoli di Stato italiani mentre è debole Atlantia, che cede l'1% a 14,4 euro. (ANSA).