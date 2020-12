Borsa: Europa prosegue in rialzo, avanza la farmaceutica

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo, spinte dall'ottimismo degli investitori dopo l'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. I mercati, con Londra chiusa per festività, guardano in modo positivo anche all'accordo di natale per la Brexit e akl piano Usa contro il covid. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,2240.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,9%. In rialzo Francoforte (+1,4%), Parigi (+0,9%) e Madrid (+0,5%) e Amsterdam (+0,4%). Nel Vecchio continente corre la farmaceutica (+1,2%) con Novartis (+2,3%), Bayer (+2,2%), Sanofi (+1,3%) e Roche (+1,2%). Corrono le compagnie aeree (+0,9%) con Lufthansa (+4,8%).

Andamento positivo anche per l'automotive (+1,3%). I rialzo Daimler (+0,6%), Volkswagen (+0,5%) e Peugeot (+0,2%). Bene anche le banche e l'energia (+0,5%). (ANSA).