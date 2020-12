Borsa: Europa conclude bene, Francoforte +1,4% ai massimi

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Francoforte ha chiuso in crescita dell'1,4% ai massimi storici toccati nel febbraio scorso, cioè prima del crollo generalizzato dei listini azionari per la diffusione della pandemia Covid-19, mentre Parigi ha segnato un aumento dell'1,2%. Londra invece è rimasta chiusa per 'recuperare' il giorno festivo del Boxing day del 26 dicembre, quest'anno caduto di sabato. (ANSA).