Borsa: Europa avanza ancora, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le Borse europee avanzano ancora in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in positivo.

L'attenzione degli investitori si concentra sull'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2215.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,9%. In crescita Francoforte (+1,5%), Parigi (+1%), Milano (+0,7%), Madrid (+0,4%), Amsterdam (+0,5%). Nel Vecchio continente avanzano la farmaceutica (+1,2%) e l'hi-tech (+1%). Bene anche le compagnie aeree (+1%) con la prospettiva di una ripresa del traffico.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Pirelli (+3%), in linea con l'andamento dell'automotive in Europa. Bene anche Moncler (+2,7%) e Saipem (+1,8%), quest'ultima dopo una commessa per la Marina Militare. In rialzo le banche con Intesa e Bper (+1,3%) e Unicredit (+1,1%). In rosso Mps (-0,4%) e Cnh (-0,2%). (ANSA).