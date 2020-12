Borsa: Europa apre in rialzo con vax-day e accordo Brexit

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le Borse europee, con Londra chiusa per festività, aprono in rialzo la prima seduta dopo la pausa natalizia e l'accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit. Sui mercati torna l'ottimismo anche dopo l'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sullo sfondo il piano firmato da Donald Trump contro il covid.

In positivo Francoforte (+1,4%),Madrid (+0,92%) e Parigi (+0,72%). (ANSA).