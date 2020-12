Borsa: Milano chiusa, bene Parigi (+0,2%) e Londra (+0,4%)

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Avvio di seduta positivo per le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale. Chiuse Milano e Francoforte, in rialzo Parigi (+0,27% a 5.542 punti) e Londra (+0,42% a 6.519 punti). In lieve rialzo Madrid (+0,15% a 8.086 punti) e Amsterdam (+0,19% a 623 punti). Per tutte è prevista la chiusura anticipata tra le 12.30 e le 14. Seduta breve anche a New York. (ANSA).