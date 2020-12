Borsa: Europa contrastata, Parigi -0,08% e Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Appaiono contrastate le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale, in attesa della chiusura anticipata prevista al massimo entro le 14. Parigi cede lo 0,07% e Londra guadagna lo 0,1%. In rialzo anche Amsterdam (+0,57%) e Madrid (+0,18%), con i futures in rialzo sui listini Usa, anch'essi in seduta breve.

Gli investitori aspettano l'imminente annuncio della chiusura delle negoziazioni tra Ue e Regno Unito per definire le relazioni commerciali dopo la Brexit. Nel frattempo inverte la rotta il greggio (Wti -0,87% a 47,7 dollari per barile), sceso sotto i 48 toccati nella mattinata. Stabile il dollaro a quota 1,219 sull'euro, mentre la sterlina guadagna ancora a 1,357 sul dollaro. Contrastate Renault (-0,6%) e Peugeot (+0,6%) a Parigi, dove SocGen guadagna l'1% e Credit Agricole lo 0,7%. Bene a Londra Lloyds (+4,24%) e Barcalys (+2,29%), mentre a Madrid sale Santander (+1,58%). Contrastate Bp (-1%), Total (+0,33%) e Shell (+0,27%). (ANSA).