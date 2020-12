Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi -0,1%, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Chiusura contrastate per le borse europee che sono rimaste aperte nella vigilia di Natale, seppur anticipando la chiusura a metà seduta. Parigi ha ceduto lo 0,1% a 5.522 punti, mentre Londra ha guadagnato lo 0,1% a 6.502 punti. In rialzo Madrid (+0,17% a 8.087 punti e Amsterdam (quasi invariata per la Borsa di Parigi. L'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,03% a 5.526 punti. In rialzo invece Amsterdam (+0,64% a 626 punti). Positivi i futures su Wall Street, oggi aperta ma con chiusura anticipata. (ANSA).