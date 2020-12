Borsa: Europa a ranghi ridotti, attesa per accordo su Brexit

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Procedono con cautela dopo un avvio positivo le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale.

Parigi e Londra guadagnano lo 0,1% e Madrid lo 0,15%, mentre Amsterdam (+0,4%) appare meglio intonata. Per tutte la chiusura è anticipata tra le 12.30 di Londra e le 14 di Madrid. Seduta breve anche per i listini Usa, i cui futures sono in rialzo. I pochi investitori attivi oggi attendono l'annuncio dell'accordo tra l'Unione Europea e Londra per disciplinare i rapporti commerciali dopo la Brexit. Le parti hanno continuato a negoziare nella notte e, da fonti britanniche, si apprende che i contatti proseguono sul tema della pesca nelle acque della Manica che separano il Regno Unito dal Continente. In rialzo il greggio (Wti +0,37%) a 48,3 dollari al barile), l'oro (+0,6% a 1876,8 dollari l'oncia) e gli altri metalli ad eccezione dell'acciaio (-0,05%). Recuperano terreno sia la sterlina, salita a 1,358 dollari, che l'euro, scambiato a 1,22 sul biglietto verde, mentre si mantiene stabile lo yen a quota 103,6 sulla divisa americana.

Prese di beneficio a Parigi su Renault (-1,39%) e su Peugeot (-0,27%), che nella vigilia si era mossa con più cautela, mentre in campo bancario corrono le inglesi Lloyds (+4,57%) e Barclays (+3,39%). Bene a Madrid Santander (+1,37%) e ad Amsterdam Ing (+1,62%). Più caute le francesi SocGen (+0,87%), Credit Agricole (+0,76%) e Bnp (+0,3%). Poco mosse Total (+0,07%) e Shell (-0,08%), debole invece Bp (-0,75%) in campo petrolifero. In calo gli estrattivo-minerari Anglo American (-1%), Fresnillo (-0,84%) e Rio Tinto (-0,43%). (ANSA).