Borsa: Milano sale prima della pausa natalizia, bene energia

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Ottima seduta per la Borsa di Milano prima della lunga pausa natalizia: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,31% a 22.130 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,32% a quota 24.102.

Un risultato di giornata sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, che si stanno apprestando a chiudere l'anno però in ordine sparso: Francoforte è l'unica in positivo dal primo gennaio, con un aumento comunque limitato al 2%, mentre Piazza Affari segna un ribasso complessivo del 6%. Segue Parigi in calo del 7%, con Londra e Madrid più pesanti che registrano un ribasso nel corso del 2020 del 14%.

Prima dello stop di quattro giorni consecutivi, il listino azionario milanese ha comunque registrato acquisti in crescendo, con Bper e Cnh che hanno chiuso in rialzo di oltre il 3%. Sulla ripresa del prezzo del petrolio a 48 euro sul mercato di New York bene tutto il settore energia: Saipem ha segnato un aumento finale del 2,9%, Tenaris del 2,7%, Eni del 2,6%, Enel e Snam del 2,4%.

Nonostante qualche tensione nei titoli di Stato europei, bene anche il comparto bancario, dove spiccano Unicredit (+2,2%) e Mediobanca, salita del 2,1% finale. Tra gli industriali bene Leonardo (+2,2%), con Tim salita di due punti percentuali. Cali sensibili solo per Amplifon e Diasorin, scesi di oltre un punto percentuale, mentre fuori dal paniere a elevata capitalizzazione di Piazza Affari positiva Mediaset (+0,5%) dopo che l'a.d. Pier Silvio Berlusconi ha ribadito al Cda di voler trovare un'intesa con Vivendi ma di voler farsi pagare tutti i danni. Vendite sulla Juventus dopo la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina: il titolo della società bianconera è sceso del 3% a 0,81 euro finali. (ANSA).