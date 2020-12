Borsa: Milano sale (+0,7%), bene Mediolanum, Cnh e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Piazza Affari rafforza il rialzo segnato in apertura e guadagna lo 0,74% a 22.003 punti, recuperando i livelli dello scorso 17 dicembre e azzerando quindi gli effetti dello scivolone di due giorni fa. Il listino milanese, all'ultima seduta prima di Natale, vede prevalere il segno positivo con rialzi per il risparmio gestito, da Banca Mediolanum (+1,71%) a Banca Generali (+1,27%). Bene Cnh Industrial (+1,84%), Pirelli (+1,54%) ed Fca (+1,48%), sull'onda lunga del via libera dell'Ue alle nozze con Peugeot (+1,25% a Parigi). Acquisti su Tenaris (+1,41%), Saipem (+1,47%), dopo una commessa in Israele, Leonardo (+1,04%) e Prysmian (+0,72%).

Contrastati i bancari, con prese di beneficio per Bpm (-0,22%) dopo il rally della vigilia, mentre sono in cauto rialzo Unicredit (+0,48%), Intesa (+0,53%) ed Mps (+0,57%). Positiva Eni (+1,26%), nonostante il calo del greggio, segno meno per Campari (-1,61%), Inwit (-0,2%) e Diasorin (-0,4%). IN lieve rialzo a 115,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. (ANSA).