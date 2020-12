Borsa: Europa positiva, risale greggio, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Borse europee in rialzo dopo lo sblocco delle merci tra Regno Unito ed Europa a seguito della variante inglese del Covid, mentre procedono i negoziati tra Londra e Bruxelles sul regime post-Brexit. Positivi i futures su Wall Street in vista delle richieste di mutui e di sussidi, degli ordini di beni durevoli e della fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan, salita oltre le stime nella mattinata in Italia. Inverte la rotta il greggio (Wti +0,21%) che ritorna sopra quota 47 dollari al barile. Prosegue invece il calo dell'oro (-0,32% a 1.866 dollari l'oncia) e degli altri metalli, con l'acciaio in flessione di oltre il 3,5%. In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 116,5 punti, mentre salgono sia l'euro, quotato 1,218 dollari, che la sterlina, che tocca quota 1,34 dollari.

La migliore è Madrid (+0,7%), seguita da Francoforte (+0,6%), Parigi e Milano (+0,5% entrambe) e Londra (-0,07%), piuttosto incerta. Ultima seduta prima di Natale per Piazza Affari e Francoforte, mentre le altre borse chiuderanno in anticipo domani. Acquisti su Daimler (+2,7%), che secondo la stampa locale si prepara a scorporare la divisione camion sul modello di Cnh (+2,59%) con l'ex Lingotto. Bene anche Volkswagen (+2,74%), più caute invece le altre, compresa Fca (+0,88%). Acquisti sui petroliferi Total (+1,46%), Shell (+1,31%), Eni (+1,28%) e Bp (+1%). Bene i tecnologici Asm International (+1,8%) e Ams (+1,2%), seguiti da Stm (+0,7%), favoriti dalle valutazioni degli analisti sugli sviluppi della banda larga .

Pochi rialzi tra le banche, limitati a SocGen e Credit Agricole (+1,3% entrambe), mentre in Piazza Affari si muovono a due velocità Bper (+1,26%), Intesa (+0,17%), Banco Bpm (-0,5%) e Unicredit (-0,4%). (ANSA).