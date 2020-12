Borsa: Asia in rialzo, futures contrastati, Tokyo +0,23%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - E' tornata la fiducia anche sui mercati di Asia e Pacifico dopo il recupero registrato ieri in Europa e la chiusura contrastata di New York. I listini erano stati scossi dalla minaccia della variante inglese del Covid 19, in parte rientrata grazie anche alle notizie sulla compatibilità dei vaccini con il nuovo virus. A soffrire però sono ancora le quotazioni del greggio (Wti -1,3% a 46,41 dollari), sceso sotto la soglia dei 47 dollari al barile, su ipotesi di ulteriori misure restrittive da parte dei governi per fronteggiare la pandemia. Contrastati i futures sull'Europa e su Wall Street.

Sul fronte macroeconomico è attesa la fiducia dei consumatori e delle imprese manifatturiere in Italia, mentre dagli Usa sono previsti numerosi indicatori, dalle richieste di mutui agli ordini di beni durevoli, dai sussidi alla spesa personale, alla fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan.

Tokyo ha guadagnato lo 0,23%, Shanghai lo 0,71%, Taiwan lo 0,32%, Seul lo 0,96% e Sidney lo 0,66%. Ancora aperte Hong Kong (+0,29%) e Mumbai (+0,62%). In calo l'oro (-0,26% a 1.867,4 dollari l'oncia) e tutti i principali metalli , acciaio compreso, mentre il dollaro scende a 1,21 sull'euro e a 103,45 yen. Sotto pressione a Tokyo gli automobilistici Honda (-2,33%), Suzuki (-2,73%) e Toyota (-2,04%), penalizzati dal rimbalzo dello yen, mentre sono saliti i tecnologici Advantest (+2,49%) e Tokyo Electron (+1,41%) spinti dalle valutazioni degli analisti sul settore dei microchip. (ANSA).