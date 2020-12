Borsa: minirimbalzo Europa, futures in rosso, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Minirimbalzo per le principali borse europee dopo il tonfo della seduta precedente legato ai timori per la variante inglese del Covid. In quella che per diversi mercati è la penultima sessione prima di Natale, gli indici segnano un rialzo intorno al punto percentuale a Madrid (+0,99%) e Francoforte (+1,01%). Milano e Parigi guadagnano lo 0,8% e Londra (+0,17%) appare più cauta nonostante il rialzo sopra le stime del Pil trimestrale britannico. Oltre all'isolamento del Regno Unito a seguito della variante sul virus, pesa l'ipotesi sempre più concreta che tra 9 giorni si chiudano con un nulla di fatto i negoziati con Bruxelles sull'applicazione della Brexit. Negativi i futures Usa ion attesa del Pil e dei consumi trimestrali, della fiducia dei manager e dei consumatori, delle vendite di case e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond.

Ancora in calo il greggio (Wti -1,44% a 47,28 dollari e Brent -1,16% a 50,32 dollari), stabile l'oro a 1.873,96 dollari l'oncia, in ribasso tutti i metalli tranne l'acciaio (+1,96%).

Si rafforza ulteriormente il dollaro a 1,22 sull'euro e a 1,34 sulla sterlina. In luce Fca (+2,2%) e Peugeot (+2,34%) dopo il via libera dell'Ue alle nozze. Più caute Daimler (+1,2%), Bmw (+0,68%) e Volkswagen (+0,13%), bene Renault (+2,25%). Acquisti sui bancari Barclays (+2,92%), Lloyds (+2,75%), Bbva (+2%) e SocGen (+2,19%), mentre in Piazza Affari sale Banco Bpm (+1,9%).

Più caute Intesa (+0,72%), Unicredit (+0,57%) ed Mps (+0,57%).

In campo petrolifero la migliore è Total (+1,11%), seguita da Eni (+0,8%), cauta Shell (+0,65%) dopo lo scivolone della vigilia dovuto all'annuncio di svalutazioni e di una perdita trimestrale nel settore dell'estrazione. (ANSA).