Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,37%

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Partenza in terreno positivo per Milano, dopo lo scivolone della vigilia. Il Ftse Mib segna in avvio un rialzo dello 0,37% a 21.506 punti. Tra i titoli in evidenza Enel (+1,15%), Leonardo (+1,5%) e Banco Bpm (+1,5%).

(ANSA).