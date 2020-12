Borsa: Europa migliora con futures e Brexit, Milano +1,25%

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Migliorano le principali borse europee con i futures Usa in territorio positivo in vista di dati macro, a seguito dell'approvazione delle misure stimolo per l'economia da parte del congresso Usa e il prosieguo dei negoziati tra Regno Unito e Ue sulla Brexit, con una prima concessione di Londra sule nodo della pesca nella Manica, respinta peraltro dall'Ue. Milano (+1,3%) è la migliore davanti a Madrid (+1,22%), Francoforte e Parigi (+1,15% entrambe) e Londra (+0,4%). Ancora debole il greggio (Wti -1,47%), che resiste comunque sopra i 47 dollari al barile, mentre lo spread si conferma stabile sui 116 punti e l'euro rimbalza a 1,22 dollari, a differenza della sterlina, che resta debole a 1,34 biglietti verdi per unità.

In luce Fca (+2,7%) e Peugeot (+2,8%) dopo il via libera dell'Ue alle nozze. Più caute Daimler (+1,12%), Bmw (+0,8%) e Volkswagen (+0,5%), a differenza di Renault (+2,9%). Acquisti sui bancari Lloyds (+3,8%), Barclays (+3,3%), SocGen (+2,96%) e Bbva (+2,42%),mentre in Piazza Affari salgono Banco Bpm (+2,34%), Intesa (+1%), Unicredit (+0,98%) ed Mps (+0,85%). In campo petrolifero la Total (+0,87%) ed Eni (+0,7%), fanno un poi' meglio di Shell (+0,74%), penalizzata nella vigilia dovuto all'annuncio di svalutazioni e di una perdita trimestrale nel settore dell'estrazione. Bene i siderurgici ArcelorMittal (+2,71%) e Thyssenkrupp (+2%) a differenza degli estrattivo-minerari Fresnillo (-1,93%) ed Anglo American (-0,62%). (ANSA).