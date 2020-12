Borsa: Asia in calo,pesano timori varianti del virus

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Seduta in calo per le Borse in Asia, con gli indici nel bel mezzo di un 'sell-off' globale scatenato dalle preoccupazioni per una nuova variante del coronavirus e da un'ondata di vendite ai blocchi. L'indice MSCI Asia Pacific ha perso lo 0,5% appesantito dai titoli dei gruppi energetici mentre ha sovraperformato il settore dell'assistenza sanitaria. Tokyo ha perso l'1,4%, Hong Kong l'1,02%, Seul il 2,6%, Shanghai l'1,6% e Shenzhen l'1,8 per cento. Venduti anche i titoli di aziende di viaggi e turismo; Japan Airport Terminal, Travelsky Technology quotata a Hong Kong sono stati tra i peggiori. (ANSA).