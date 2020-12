Alitalia, sei mesi in più per restituzione prestito 400 mln

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Alitalia avrà sei mesi in più per restituire il prestito da 400 milioni concesso a fine 2019 per il trasferimento di complessi aziendali. Lo prevede la bozza del decreto Milleproroghe che approderà probabilmente domani in consiglio dei ministri. La norma sposta la scadenza della restituzione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. (ANSA).