Acea: al via piano su e-mobility, prime 100 colonnine a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Al via il progetto di Acea per la e-mobility : la Conferenza dei Servizi ha infatti approvato il progetto di Acea per l'installazione di oltre 100 colonnine di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio della città. Ad annunciarlo una nota della società.

Il progetto è parte del piano di sviluppo nel settore della mobilità elettrica che l'azienda intende portare avanti nei prossimi anni; infatti nel Piano industriale 2020-2024 il Gruppo ha previsto entro il 2024 l'installazione di 2.200 colonnine elettriche, delle quali oltre 2.000 a Roma, per un investimento complessivo di 29 milioni di euro. Le prime 100 colonnine che verranno installate a Roma nei prossimi mesi erogheranno energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e utilizzeranno due diverse tecnologie, una a corrente alternata, "Quick", per una ricarica standard, l'altra a corrente continua, "Fast", per una ricarica più veloce ed efficiente. L'implementazione delle colonnine sarà realizzata da Acea Innovation. "Nei prossimi anni investiremo in maniera importante nella mobilità elettrica con l'obiettivo di diventare uno dei principali player per l'e-mobility a Roma, ma guardiamo con interesse anche al di fuori del territorio della Capitale - ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo Acea -. L'ingresso in questo mercato è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica per favorire uno sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all'interno dei grandi centri urbani dove è più forte l'impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori dell'azienda" (ANSA).