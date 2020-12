Whirlpool: La Morgia, pagheremo stipendi dicembre, poi cig

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, Luigi La Morgia, conferma che l'azienda garantirà la piena retribuzione fino al 31 dicembre per i lavoratori di Napoli, come da accordi con il governo, secondo quanto si apprende da partecipanti al tavolo, in videoconferenza, presso il ministero dello Sviluppo economico.

Dal primo gennaio, ci sarà poi richiesta di ammortizzatori sociali fino alle fine del blocco dei licenziamenti. L'azienda avrebbe dato, inoltre, la sua disponibilità ad anticipare la cig. (ANSA).