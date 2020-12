Superbonus:Patuanelli, prenotati 100 mln per 700 interventi

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Per il superbonus 110% sono stati prenotati già 100 milioni di crediti di imposta per 700 interventi. Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Con la Legge di Bilancio - aggiunge - il superbonus 110% "è migliorato ulteriormente ed è stato prorogato per il 2022. Un primo passo verso la scadenza ottimale". (ANSA).