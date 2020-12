Piaggio: con Aprilia debutta nei monopattini

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Piaggio, attraverso Aprilia debutta nella mobilità leggera, siglando un accordo di licenza con Mt Distribution per la produzione e commercializzazione di un monopattino elettrico. MT Distribution (che già colabora con Ducati) realizza eSR1 che, marchiato Aprilia, si distingue per lo stile racing.

Il monopattino ha un motore elettrico a corrente continua (brushless) da 350 W, che richiede una manutenzione minima ma la potenza giusta per affrontare senza problemi manti stradali insidiosi tra binari del tram, tratti sconnessi o con pavé. Il motore, spiega una nota, è alimentato da una batteria da 280 Wh che con una carica consente di percorrere fino a 30 km e poi, essendo estraibile, la si può ricaricare in casa o in ufficio.

Le ruote sono grandi, da 10" con pneumatici tubeless anti-foratura, il telaio in lega di magnesio e l'impianto frenante è composto dal doppio freno elettrico anteriore e dal freno a disco posteriore. Inclusa nel prezzo, precisa una nota, c'è l'assicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance. (ANSA).