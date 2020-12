Petrolio: scende sotto 48 dollari su timori mutazione virus

(ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - Quotazioni del petrolio in netto calo in avvio di settimana sui timori di una mutazione del virus che possa rallentare ulteriormente l'economia. I prezzi cedono il 3% rispetto ai valori di venerdì: il greggio Wti scende così sotto i 48 dollari a 47,50 dollari (49,10 venerdì a fine giornata) mentre il Brent si ferma a quota 50,65 dollari .

