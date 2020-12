Petrolio: calo trascina Borse, negativi futures Wall street

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Si amplia il calo del prezzo del petrolio, che ha diretto influsso sullo scivolone dei listini azionari europei: sul mercato telematico di New York è quotato attorno ai 46,5 dollari al barile con un ribasso del 5% rispetto a venerdì.

Dopo essersi mossi in positivo sulla notizia dell'accordo al Congresso Usa per gli aiuti all'economia provata dal Covid, anche i futures sull'avvio di Wall street sono passati al ribasso. Sempre molto deboli ma con perdite inferiori rispetto alla fiammata registrata attorno a mezzogiorno le Borse europee: Madrid, Francoforte e Milano ondeggiano attorno a un calo del 3%, Parigi perde due punti percentuali e mezzo, Londra il 2,2%.

(ANSA).