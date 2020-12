Manovra: Upb, misure condivisibili, ma manca disegno chiaro

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La manovra di bilancio "si presenta come un coacervo di misure indirizzate a diverse finalità condivisibili ma senza un sottostante disegno di politica di bilancio ben delineato". Il giudizio è dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nel suo rapporto sulla politica di bilancio 2021.

La legge di bilancio - scrive l'Upb - "si articola in una serie di interventi che, in parte, si collocano nel solco di quelli varati con precedenti provvedimenti a sostegno del mercato del lavoro e delle imprese e, in parte, sono volti a favorire la ripresa nei prossimi anni. A questi si aggiungono gli interventi in favore delle famiglie, i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, le misure in materia pensionistica, in campo sanitario e dell'istruzione, gli interventi destinati al Mezzogiorno e quelli volti a contrastare l'evasione fiscale e a incentivare l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili". (ANSA).