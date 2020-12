Covid: Nielsen, 86% italiani non si sposterà per Natale

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - L'86% degli italiani dichiara che non viaggerà durante le vacanze di Natale, mentre l'80% afferma non si sposterà per raggiungere parenti a amici durante le feste. E' quanto emerge dall'indagine Nielsen Covid Sentiment Tracking realizzata tra il 7 e il 12 dicembre, subito dopo l'annuncio da parte del governo delle nuove restrizioni sugli spostamenti durante le festività natalizie.

I risultati emersi sono leggermente superiori a quelli ottenuti nel mese di novembre, quando rispettivamente l'84% e il 74% degli italiani aveva dichiarato di non avere intenzione di viaggiare o visitare parenti durante le vacanze di Natale.

Secondo Nielsen, rispetto ai consumatori residenti nei principali paesi dell'Europa occidentale, gli italiani sembrano essere i più preoccupati riguardo alla pandemia: il 64% dichiara infatti di informarsi sul virus più volte al giorno, una percentuale doppia rispetto alla Francia (30%) e decisamente più alta di Regno Unito (40%), Spagna (56%) e Germania (55%).

"Nonostante le campagne di vaccinazione siano già iniziate in alcuni Paesi, la maggioranza degli italiani (più dell'80%) non crede che la pandemia verrà sconfitta nei prossimi 6 mesi, mentre 4 persone su 10 ritengono che occorra più di un anno per contrastare la diffusione del virus in Europa", commenta Chiara Magelli, Consumer Insight Leader in Italia. "Questo ci spinge quindi ad affermare che l'attitudine al risparmio si confermerà anche nel 2021, mentre spese mediche, acquisti per la casa e prodotti di largo consumo continueranno a essere il focus principale dei consumatori", aggiunge Magelli. (ANSA).