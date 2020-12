Borsa: Milano (-3%) scivola con Europa

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Ulteriore corrente di forti vendite sulle Borse europee soprattuto per i nuovi timori legati al Covid: Madrid cede oltre il 4%, Francoforte il 3,7%, Parigi tre punti e mezzo, Milano il 3,2% e Londra il 2,7%.

In Piazza Affari soffrono in particolare Saipem e Leonardo che perdono oltre il 6%, con Eni in calo di cinque punti e poi sospesa in asta di volatilità. Male anche le banche, con Unicredit e Intesa in ribasso di oltre il 4%. (ANSA).