Borsa: Europa sotto tiro con futures Usa, Milano -3,3%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Ulteriore stretta per i listini europei in una giornata difficile fin dai primi scambi per i timori legati alla variante inglese del Covid e al possibile esito negativo dei negoziati sulla Brexit. In rosso i futures Usa dopo la diffusione dell'indice Fed di Chicago ben al di sotto delle stime (0,27 contro una previsione di 0,75 ed un precedente 1,01). Madrid cede il 3,77%, Milano il 3,3%, Parigi il 3,15%, Francoforte il 3,1% e Londra il 2,75%. In calo il greggio (-4% a 47,15 dollari al barile), così come l'euro e la sterlina, scambiati rispettivamente a 1,21 e 1,33 dollari.

Le vendite si concentrano sugli automobilistici Daimler (-4,85%), Renault (-4,6%), Bmw (-4,25%) e Volkswagen (-4%).

Lievemente più caute Peugeot (-3,24%) ed Fca (-2,92%), che hanno ricevuto il via libera dell'Ue alla fusione. Segno meno anche per i petroliferi Bp (-7%), Shell -6,9%), Eni (-5,3%) e Total (-4,5%), insieme a Saipem (-5,32%). In campo bancario cedono SocGen (-6,5%), Santander (-5,84%), Lloyds (-5,6%) e Bbva 8-5,33%). Giù Unicredit (-5%), Intesa (-4,4%) e Banco Bpm (-3,79%), più cauta Mps (-1,7%). (ANSA).