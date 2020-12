Antitrust: avvia istruttoria su costituzione Fibercop

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia., Fastweb, Teemo Bidco., FiberCop Spa., Tiscali Italia. e KKR & Co. Inc. L'istruttoria , spiega una nota dell'Antitrust, riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali.

Secondo l'Autorità "lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra rappresenta un obiettivo cruciale per il nostro Paese che può essere raggiunto in tempi rapidi solo attraverso l'esplicarsi di una sana concorrenza dinamica".