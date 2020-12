Manovra: ok a 100 mln in più per bonus tv 'smart'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Arrivano 100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del bonus tv, lo sconto fino a 50 euro per cambiare vecchi televisori, finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo". Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

La legge di Bilancio 2019 prevedeva per il bonus risorse pari a circa 150 milioni di euro da destinare alle famiglie con Isee sotto i 20.000 euro. (ANSA).