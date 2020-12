In manovra spunta calo Iva al 10% per delivery e asporto

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, il cosiddetto take away, e consegnato a domicilio: un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto dei riformulati che dovrebbe essere messo ai voti in commissione alla Camera nelle prossime ore prevede che anche per i "piatti pronti e pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto" sia applicata l'Iva ridotta.

I lavori in Commissione stanno però andando avanti a rilento. Il testo della legge di bilancio modificato è atteso in Aula lunedì, ma al momento sono state approvate solo due proposte.

