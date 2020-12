(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Avvio in calo per il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas cede lo 0,35% a 48,18 dollari al barile, rispetto ai 48,36 dollari della chiusura a New York.

Il Brent del Mare del Nord scende a 51,26 dollari. (ANSA).